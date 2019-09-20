研究：北美鸟类50年少近30亿

（早报讯）气候变化导致北美鸟类自1970年来减少29%，相当于近30亿只，研究结果显示全球普遍出现生态危机。

法新社报道，在这些消失的鸟类中，草原鸟类占最多数，主因是草地与大草原流失、农地扩大，加上杀害虫的农药用量增加，影响整个食物链。不过，现在出现在更多栖地的森林鸟类与物种，即广栖性物种（habitat generalist）是数量也在减少。

美国康乃尔大学（Cornell University）鸟类学家罗森柏格（Ken Rosenberg）说：“我们观察到全球各地也出现类似情况，着重发展农业与土地使用改变，已对这些鸟类数量构成压力。”

这篇研究报告刊登在《科学》期刊，主要共同作者罗森柏格说：“现在，我们放眼望去都是玉米田与其他农作物田地，一切都经过消毒与机械化，根本没有鸟类、动物与自然生存和发展的空间。”

数量流失的鸟类有超过90%属于12个物种，包括麻雀、莺、黑鸟与雀类。

乔治城大学（Georgetown University）乔治城环境倡议主任马拉说：“我们要传达的主要讯息是，研究结果跟最近其他研究一样，有越来越多证据显示昆虫、两栖动物与其他类群减少，表示出现普遍生态危机。”

马拉说：“鸟类是典型的环境健康指标，像是煤矿坑裡的金丝雀，牠们是在告诉我们，必须赶快採取行动，确保地球可以持续让野生动物与人类生存”