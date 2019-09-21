美国免437种中国产品关税 中国临时取消访美农场

美国在中美展开副部级贸易磋商的第二天宣布免除437种中国产品的关税；中国的访美代表团却在此消息公布后，取消对蒙大拿和内布拉斯加州农场的访问计划。

综合路透社、彭博社等媒体报道，美国贸易代表办公室于当地时间周五（20日）发布了三份《联邦政府公告》，称应美国企业的1100份豁免申请，免除了多种中国产品的关税。

获豁免关税的437种产品包括电脑图形处理器的印刷电路板、狗项圈、复合木地板和微型圣诞彩灯等。

这些产品原来都列在美国去年三批对华加征关税的产品清单上。美国分别在去年7月6日、8月23日和9月24日对340亿美元、160亿美元和2000亿美元的中国商品加征关税。获豁免关税的产品如果属于第一和第二批，豁免期为一年；属于第三批的，豁免期则于2020年8月7日截止。

中国财政部副部长廖岷率领的代表团，刚刚结束与美国贸易副代表格里什团队举行的两天会谈，会谈是要为10月初举行的高层谈判奠定基础。

CNBC引述美国里奇贸易基金会（Hinrich Foundation）研究员奥尔森（Stephen Olson）称，最新的豁免是默认了关税战给美国造成伤害，也说明双方已经决定，暂时将不再升级贸易战，努力给10月初的高层级谈判创造积极氛围。

中国临时取消访美农场计划

不过，随后就传来消息，原计划与美国官员一起访问美国腹地农业区农场的中国代表团，在当地时间周五临时取消了该计划。

在中国取消这段行程大约一小时前，美国总统特朗普说，他无意只与中国达成主要内容为中国增购美国农产品的“部分协议”。

特朗普周五在与澳大利亚总理莫里森举行的联合新闻发布会上说，不与中国达成“全面协议”绝不会松懈。他还称，不愿和北京签一份不完整协议，一改此前有关可以考虑接受“临时协议”的说法。他说：“我们寻求达成一份全面协议。我们不寻求不全面的协议。”

蒙大拿州农场局联合会于当地时间周五称，接到中国大使馆通知，代表团已“调整行程”，将比计划时间更早返回中国。蒙大拿州农业局局长罗尔夫（Nicole Rolf）表示，中方没有解释为什么缩短了行程。

据法新社报道，蒙大拿州农场局发言人寇纳（ Rebecca Colnar）指出，中国大使馆官员通知她，访问行程因“更新的议程”而取消。

内布拉斯加州农业部也说，中国官员取消了对当地农场的访问。

就在中美19日第一天会谈结束后，美国农业部部长珀杜（Sonny Perdue）还说，中国代表团的农场参观计划是展现“善意”的姿态。

中美分别表示磋商有建设性、富成效

中国官媒新华社北京时间20日报道，中美双方经贸团队在华盛顿举行副部级磋商，就共同关心的经贸问题开展了“建设性的讨论”。双方还认真讨论了牵头人10月份在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商的具体安排。双方同意将继续就相关问题保持沟通。

美国贸易代表办公室也发布声明称，中美谈判代表于周四和周五在华盛顿举行了“富有成效的”会谈。声明称，美国期待着欢迎中国代表团参加10月的高级别会谈。