纳吉：全民都是我“朋党”

（早报讯）希盟政府指马来西亚前首相纳吉借一马公司贪赃枉法并让朋党受益。纳吉表示，所有马来西亚人都是他的朋党。如果要坐牢，所有马来西亚人都应该与他一起坐牢。

纳吉是接受马国网红律师戴子豪访问时，戴子豪问纳吉的朋党有哪些财团。纳吉说，他的“朋党”是所有马国人，因为他担任首相期间的政策，目的都是帮助全民。

他说，如果说到朋党，他的朋党就是“全民”。“如果我的朋党要坐牢，就等于全民都要一起坐牢。”

戴子豪在网上的昵称是“Ulasan Apek Cina”（华族阿伯的分析）。他将访问纳吉的视频上载到个人面簿专页并引起议论。戴子豪也问纳吉若此刻站在马哈迪面前，纳吉将有何感想。纳吉表示，尽管他与马哈迪两人政见不同，但他仍旧尊重马哈迪，毕竟马哈迪是政坛前辈。“我不会忘记他如何提拔我成副首相及首相。”

戴子豪随即追问纳吉是否“疼惜”（sayang）马哈迪，纳吉则坚称他尊重马哈迪。纳吉说，他与马哈迪的分歧只在政治领域而不夹杂私人恩怨。

谈到巫统与伊斯兰党的合作，纳吉强调，巫统与伊党签署合作协议，不会损还其他族群权益。“我们尊重国家宪法，捍卫所有种族与宗教权益。”

他也保证，巫伊合作不会压迫华族与印度族等少数族群的利益和生活习俗，因此他们不必需担忧巫统与伊党的合作协议。