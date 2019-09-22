沙特称伊朗应为石油设施袭击事件负责

（早报讯）沙特阿拉伯外交部21日举行记者会，就上周末沙特石油设施遭袭事件进行情况通报。沙特外交部长朱拜尔在会上表示，“目前的调查表明，伊朗应为沙特石油设施袭击事件负责。”伊朗外交部发言人穆萨维在同天回应中坚决驳斥指控，并称此类指控“缺乏法律权威”。

据报道，朱拜尔说，沙特目前已经掌握足够证据证明“伊朗与袭击事件之间的关系”——等待最终调查结果正式出炉后，沙特将采取必要措施。

朱拜尔说：“我们认为伊朗须对此负责，因为对沙国发射的飞弹和无人机都是由伊朗人製造，并由伊朗人发射……如果调查结果证实是从伊朗境内发动攻击，我们放在不同的范畴内…这将被视为战争行为。”

他说，“我们现在已经十分确定，袭击并非来自也门，而是从沙特以北过来的，调查最终将会得出更确切的结论。我们将会向全世界公布这些结果，也将针对袭击者采取必要措施。”

朱拜尔强调说，目前已经有超过80个国家对沙特石油设施遭袭事件表示谴责，沙特与盟友接下来将全力确保国际原油供应。他还呼吁国际社会向伊朗方面施加更大压力，防止类似事件再次发生。

朱拜尔表示，沙国目前面临的挑战需要与盟友加强合作以保障全球能源供应，并确保全球经济不会受到袭击事件带来的负面影响。能源供应一旦被破坏，所有国家都会受到影响。“我们认为，世界各国都有责任维护这一地区的和平和安全，并阻止伊朗再采取这样的攻击行为。”

伊朗外交部发言人穆萨维21日再次坚决驳斥了一些沙特官员关于“伊朗应为沙特石油设施遭袭事件负责”的指控，并称此类指控“缺乏法律权威”。

穆萨维敦促沙特“不要对他国进行毫无根据的指责”，而是应“尽快结束对也门的破坏性战争”。