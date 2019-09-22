古特雷斯：青年人参与气候行动至关重要

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯说，青年人的参与以及所表现的热情对推动各国政府加快气候行动至关重要。

古特雷斯21日在纽约联合国总部召开的联合国“青年气候峰会”上作出上述表述。“青年气候峰会”是由古特雷斯发起，在联合国气候行动峰会前夕是活动。该峰会是联合国第一次为青年人举办致力于气候行动的峰会，旨在促进青年人参与国际社会减少排放的努力。

来自140多个国家和地区的数百名青年代表汇集到一起，在联合国这个大舞台上分享他们对气候问题的解决方案，并向全球政策制定者传递一个明确信息：我们必须采取应对气候变化的行动。

古特雷斯在与青年人互动时说，两年多前他对气候行动的前景仍感到“非常沮丧”，但近来他看到公众在气候问题上的积极态度，政府也开始作出反应，这令他感到振奋。他同时也注意到，对这个问题至今仍存在“不能摆在台面上谈论的一种冷漠”。

古特雷斯说，今天“人类与自然、人类与地球之间第一次发生了严重的冲突。我们应当把气候变化同新的发展模式联系起来，建立更加公正的人与自然以及人与地球的关系”。

古特雷斯说，他有几个孙女，希望她们能够“生活在一个宜居的星球上”。他表示对当代青年人在气候行动方面所展现的领导力和活力“抱有深厚的兴趣”，并鼓励青年人敢于担当，为人类创造更美好的未来。

古特雷斯将于23日在纽约联合国总部主持召开气候行动峰会，这是第74届联大会议期间将举办的五场高级别会议之一。