蓬佩奥：美国目的是避免与伊朗开战

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥说，美国的目的是避免与伊朗开战，而在海湾地区部署额外军力是为了“威慑和防御”。

蓬佩奥星期天（22日）在接受《福克斯新闻》访问时表示说，他有信心如果这种威慑措施失败，美国总统特朗普将采取相应行动，而伊朗领导人对此也很理解。

据报道，在沙特阿拉伯石油设施遇袭之后，美国国防部在周五（20日）宣布，特朗普已批准向波斯湾地区增兵，以加强该区盟友的防御能力。

美国国防部长埃斯珀在记者会上说：“应沙特的要求，总统已批准部署美军，这主要是防御性质，并将着重在空中与导弹防卫……我们也将加速向沙特和阿联酋提供军事配备，以加强他们的自卫能力。”

埃斯珀指出，伊朗近日对沙特石油设施发动袭击以及今年6­月击落美国无人机，显示“伊朗侵略行为急剧升级”。他说，向中东地区提供额外防御保障旨在展示美国对该区盟国的支持。不过他强调，美国并不寻求与伊朗发生冲突。

据报道，美国自今年5月以来已数次增兵中东，除了派遣航空母舰打击群，也在两个月内先后增兵1500人和1000人。

对于此次增派美军的人数，美军参谋长联席会议主席邓福德说，此次人数不会是数千人，而只是“适度的部署”，目的是满足沙特提出的要求，并保证行动的可持续性。