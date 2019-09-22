印首富掀价格战 装宽带就送4K电视

（早报讯）印度首富继免费赠4G移动网络服务后，旗下的信实运营商Reliance Jio又要在印度掀起宽带网络的价格战，以每月最低699卢比（13.50新元）价格提供宽带服务，还赠送一台43寸4K电视。

信实集团旗下的运营商Reliance Jio在本月初正式宣布了计划，将在印度1600多个城市提供Jio Fiber宽带方案。信实集团董事局主席、印度首富穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）较早前也在股东会上表示，要以不到全球移动资费10%的价格在印度抢电信市场用户，并且会给优质会员提供多种免费服务。

针对年费优质客户，订阅费达到10.2万卢比（约2000新元）的钛金会员，该公司将会赠送一台价值4.5万卢比的4K电视，年费3.1万卢比、捆绑2年的订阅用户会赠送价值1.3万卢比的24寸电视，还会提供网飞、亚马逊等流媒体服务。

信实集团目前已经有1500万用户注册了该项服务，他们的目标是2000万个人用户、1500万商家用户。

据报道，这次推行的宽带费用总体来说依然不算低，最低699卢比的话每年也要1万卢比左右，差不多占了印度人年均收入的10%。