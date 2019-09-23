科学家首次重建神秘早期智人容貌

（早报讯）以色列和西班牙科学家重建了一支神秘的早期智人——丹尼索瓦人的容貌，这是对丹尼索瓦人骨骼解剖学特征的首次复原。

丹尼索瓦人（Denisovan）因发现于西伯利亚的丹尼索瓦洞（Denisova Cave）而得名，生活在距今约20多万年至5万年前，被认为是同时期广泛分布于欧洲的尼安德特人的近亲。丹尼索瓦人的化石极为罕见。

新华社报道，最新研究显示，丹尼索瓦人拥有56处不同于现代人和尼安德特人的解剖学特征，其中34处位于颅骨。整体来看，丹尼索瓦人可能具有与尼安德特人相似的骨骼特征，如长脸和宽阔的骨盆等，但丹尼索瓦人的颅骨比尼安德特人和现代人更宽，牙弓也更长。

研究人员从丹尼索瓦人化石中提取了古脱氧核糖核酸（DNA）信息，将丹尼索瓦人DNA甲基化数据与尼安德特人和现代人的DNA甲基化数据进行比对得出上述结论。

DNA甲基化是DNA化学修饰的一种形式，能够在不改变DNA序列的前提下改变遗传表现。根据已知的人类DNA甲基化的不同所带来影响，研究人员进一步判断，丹尼索瓦人基因组中不同的DNA甲基化区域在骨骼解剖学上可能体现为哪些特征。

为了验证这种方法，研究人员还对已知样貌的尼安德特人和黑猩猩的骨骼形态进行了重建，结果显示准确率达85%，表明这种技术可用于重建灭绝物种的解剖学特征。

论文通讯作者、以色列希伯来大学研究人员卡梅尔表示，研究丹尼索瓦人的解剖学特征将提供有关人类适应性、发育、基因与环境互动以及疾病机理等相关信息。

这项报告已发表在美国《细胞》杂志上。