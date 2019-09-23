马交通部：尖峰时段展延实施VEP

（早报讯）马来西亚交通部宣布，原定10月1日开始执行的外国车辆入境准证（VEP）措施，将在“尖峰时段”延缓执行。当局希望这能让更多新加坡车主尽快安装“外国入境车辆无线射频识别标签（VEP-RFID）”，以免出入马国关卡时多有不便。

交通部周一发布声明表示，当局尖峰时段将暂缓在新山关卡与振林山第二通道关卡执行VEP措施，这是因为当局了解民众面对一些问题，例如难以预约安装RFID标签。

交通部告诉《海峡时报》，新山关卡与振林山第二通道关卡的尖峰时段包括：

周一至周四：上午5时至上午11时、晚上7时至晚上10时

周五、周六和星期日：下午4时至凌晨3时、下午1时至下午4时

交通部表示，当局在尖峰时段暂缓实施VEP措施，是为了“让所有外国车主有机会立即注册及取得RFID标签，以免未来进出马国关卡时遇到麻烦。”

新加坡车主目前可在四个地点领取及安装RFID标签，这包括第二通道的振林山南向休息站、五间店（Lima Kedai）收费站、淡杯安莎娜广场露天停车场，以及东部大道（EDL）的班兰休息站。当局也将在振林山关卡的陆路交通局办事处增设RFID安装中心。当局将在近期公布它的服务时间。

马国外交部今年4月25日宣布将从10月1日起分阶段实施VEP措施，并表明到时从长堤及第二通道关卡入境的外国车辆都必须拥有VEP-RFID标签。