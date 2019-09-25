文在寅联大提韩半岛和平区建设构想

（早报讯）韩国总统文在寅在联合国大会发表讲话时提议将横贯韩半岛中部的非军事区（DMZ）打造成国际和平地带。

韩联社报道，24日在纽约联合国总部出席第74届联合国大会一般性辩论并发表主旨演讲的韩国总统说，将连接板门店和开城的地区指定为和平合作地区，韩朝和国际社会在此共同绘制半岛繁荣蓝图。

文在寅说，联合国常驻韩朝机构以及和平、生态、文化领域的各机构可落户非军事区，为和平研究、维和、军备控制、增进互信发挥引领作用，非军事区必将成为名实相符的国际和平地带。文在寅表示，若韩朝能将非军事区成功打造成和平地带，韩方将携手朝方推进该地区入选世界遗产名录。

他强调，预计韩军单独清理非军事区内的地雷将耗时15年，但与联合国地雷行动处等国际机构合作则有望推动该项目全面提速，还能保障清除过程的透明性和安全性，使该地区成为国际合作的典范。

文在寅表示，将韩半岛构建成国际和平地带，有助于保障朝鲜的体制安全和韩国的永久和平。届时，韩半岛将会发挥连接大陆与海洋、引领全球和平与繁荣的桥梁作用，东北亚六国和美国参与的“东亚铁路共同体”构想也将得以实现。

文在寅表示，在过去1年里，韩半岛通过对话、协商取得了不少成果。韩朝共同拆除非军事区内的哨所，力争把象征韩朝分裂的板门店和非军事区打造为和平地带。

他说，朝美领导人携手跨越军事分界线本身为韩半岛新和平时代开辟了先河，希望两位领导人为韩半岛和平迈出更大的一步。