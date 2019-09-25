调查：58%美国人认为100万美元储蓄足退休

（早报讯）美国一项调查显示，58%的美国人认为，有100万美元的储蓄就足够舒舒服服地退休了。但另有调查指这一数字可能远远不足，而退休者最快可能在10年内就花光100万美元。

美国在线券商TD Ameritrade的《2019年退休脉搏调查》对1015名年龄23岁以上美国成年人的调查结果显示，过半美国民众认为只要有100万美元的储蓄，就可舒服退休。受访者都至少拥有1万美元的可投资资产。

但是，其他研究显示，这一数字可能远远不够。根据个人理财网站GOBankingRates今年的一份报告，“平均而言，一个100万美元的退休储蓄基金只能持续19年。”根据你住的地方，退休者最快可能在10年内就花光100万美元。

许多专家认为，如果你留出至少10%的收入作为退休基金，你就能更好地为退休做准备，当然，越多越好。

Ellevest的联合创始人兼首席执行官Sallie Krawcheck建议人们将收入的20%用于为未来生活做准备。这20%包括退休基金以及重大采购所需资金，比如购房或买车。

斯坦福长寿研究中心（Stanford Center on Longevity）2018年的一份报告指出，如果你希望在65岁退休，就应该从25岁开始将收入的10-17%作为退休储蓄，如果你从35岁才开始做准备，那就需要留出收入的15-20%。