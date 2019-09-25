格奥尔基耶娃料将担任IMF总裁

（早报讯）保加利亚籍经济学家格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）料将确认担任国际货币基金组织（IMF）总裁，成为IMF史上首位来自新兴经济体的总裁。

路透社报道，出生于保加利亚共产年代的格奥尔基耶娃政治立场中间偏右。她在任职世界银行及欧盟执委会期间建立起声望，她性格坦率，直言不讳，提倡性别平等，在对抗全球气候变化领域是个领军人物。她先前担任世界银行首席执行官，目前因为IMF的提名程序而离开该职位。

作为IMF总裁，格奥尔基耶娃将面临一连串的挑战，包括美国和中国贸易紧张情势升级所造成的全球经济放缓；IMF是全球性的危机救援贷款机构，握有1万亿美元银弹。

此外，在IMF董事会中拥有最大表决权的美国已经退出多个多边协定，同时阿根廷等新兴市场面临的风险上升；阿根廷去年接受IMF多达570亿美元的援助，为IMF史上最大纾困案。

IMF执行董事会周二（24日）与现年65岁的格奥尔基耶娃进行面谈，并将于周三就她的提名举行投票。目前格奥尔基耶娃是该职位唯一被提名的人选。

投票基本上只是“走过场”。受到法国总统马克龙力挺的格奥尔基耶娃，上个月还赢得了其他欧盟国家的支持，以及美国方面的默许。

IMF董事会一名消息人士说，格奥尔基耶娃已经准备好接受这份工作。“她已经让董事会确信，她是IMF所需要的领导人，并将大力提倡多边体系。”