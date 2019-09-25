北海道小岛消失 日本领海范围恐缩减

（早报讯）四个月前北海道猿拂村外海的无人岛“エサンベ鼻北小岛”（Esanbe Hanakita Kojima）离奇消失，调查确认，该岛疑似因挡不住侵蚀，目前仅剩下浅滩。对于岛屿消失，日本领海范围可能会缩小一些的说法，海上保安厅现称，小岛虽不复存在，但确认到有浅滩，日本领海能基本维持现状。

《星岛日报》引述日媒的报道说，这个于1987年发现的小岛，当时其高度仅海拔1.4米，去年10月，当地居民注意到他们已经看不见小岛了。日本海上保安厅于是展开调查，这个月24日确定，小岛因为侵蚀的缘故而消失了，仅留下部分浅滩露出。

该岛为日本领海边界的重要岛屿，依据《联合国海洋公约定义》，小岛必须在涨潮时仍露出水面才叫小岛，若仅在退潮时露出则称“低潮高地”，日本海上保安厅接下来将观测潮水位，确认该岛是否为低潮高地。据规例，位于距本土12海里（约22公里）内的“低潮高地”，和岛屿一样，视为领海。

若该岛确定完全消失，不属于“低潮高地”，日本海岸线将退后半公里，领海面积预估将少0.03平方公里，这比东京巨蛋的面积（0.047平方公里）小。至于专属经济区（EEZ）的面积，由于鼻北小岛未作为划定的基线，亦不受影响。