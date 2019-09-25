以色列公布选举结果 蓝白党成议会第一大党

（早报讯）以色列中央选举委员公布的议会选举最终结果显示，本尼·甘茨领导的中间党派蓝白党获得33个席位，成为以色列新一届议会第一大党。

新华社报道，根据委员会25日凌晨公布的最终结果，在以色列议会120个席位中，现任总理内坦亚胡领导的利库德集团获得32个席位，落后于其主要竞争对手蓝白党一个席位，两大党派均未能获得议会的大多数议席。

另外，阿拉伯政党联盟“联合名单”党获得13席，代表极端正统派犹太教徒利益的沙斯党获得9席，“以色列是我们的家园”党获得8席。

以色列总统里夫林23日结束与获得议会席位的9个政党和联盟代表关于组阁人选为期两天的磋商。磋商结果显示，55名议员推荐内坦亚胡组建新一届政府，54名议员推荐甘茨，两者均未获得组建政府所需的大多数议员推荐。

为了尽快打破大选后的组阁僵局，23日晚，在总统里夫林的邀请下，内坦亚胡和甘茨在总统府举行三方会谈，之后内坦亚胡和甘茨进行单独会谈。25日晚，内坦亚胡和甘茨将再次在总统府举行会谈。24日，利库德集团和蓝白党的代表就组建联合政府开始谈判。

以色列17日举行第22届议会选举，共有29个政党角逐议会120个席位。今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团胜出，获得组阁权。但利库德集团领导人内坦亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散重新举行大选。

以色列是议会制国家，议会实行一院制，共120名议员，任期4年。根据规定，只有获得议会半数以上议席的政党方可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁情况，历届内阁都是由多个政党组成的联合政府。