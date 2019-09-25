笔录证实 特朗普要求乌克兰总统调查拜登

（早报讯）面对外界压力，美国白宫周三公布了特朗普同乌克兰总统泽连斯基的通话记录。这份五页记录显示，特朗普一再敦促泽连斯基同他的私人律师利安尼以及美国司法部长巴尔合作，调查美国前副总统拜登。

法新社报道，特朗普在通话中提到有关拜登未经证实的指控，称拜登试图干预乌克兰检察官针对拜登儿子亨特的调查。他说：“围绕拜登的儿子有许多传言，称拜登阻止了起诉，很多人都希望知道事实，所以无论你能和司法部长做些什么都会很好。拜登到处吹嘘他阻止了起诉，所以如果你能调查此事……我觉得这听起来很糟糕。”

中国通讯社报道，9月20日，《华尔街日报》和美国有线电视新闻网（CNN）声称分别得到了情报界官员的确认，根据监听记录，特朗普曾在7月25日与乌克兰总统泽连斯基的通话中八次向其施压，要求其调查美国前副总统拜登及其次子亨特。

这起“通乌门”震动美国朝野，美国民主党猛烈抨击特朗普滥用权力谋求个人政治利益、寻求外国势力干预美国总统选举。美国国会众议长佩洛西24日宣布，众议院将启动针对特朗普的弹劾调查。

面对弹劾调查，特朗普24日表示，他同意于25日公布他与泽连斯基通话的“完整的、完全解密的和未经编辑的”通话记录，幷坚称其通话没有任何不妥。