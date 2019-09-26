特朗普通话记录解密 证实曾要求乌克兰总统调查拜登

（早报讯）白宫解密美国总统特朗普与乌克兰总统的机密通话记录，特朗普在通话中要求乌克兰总统调查美国前副总统拜登，并表示他将指示其私人律师和美国司法部长巴尔与泽伦斯基联系，帮助他进行可能的调查。

白宫周三（25日）一早发布了特朗普7月25日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）的通话记录。机密通话文件是特朗普周二签字授权解密的，该电话是特朗普7月25日上午9:03至上午9:33从白宫拨出。

通话记录显示，特朗普祝贺泽伦斯基大选胜利，然后特朗普确实提到美国前副总统拜登和他的儿子亨特。

特朗普向泽伦斯基说道：“拜登儿子的传闻很多，有说拜登叫停了（乌克兰对其子的）起诉，很多人都想知道这一点，如果你（指乌克兰总统）可以与司法部长一起做些事的话，那会不错。”

特朗普在电话中还说：“拜登吹牛说他停止了起诉，所以如果你可以调查的话……这听起来太可怕了。”

拜登在2014年就任美国副总统期间，敦促乌克兰解雇其最高检察官维克托·肖金（Viktor Shokin），后者当时正在调查乌克兰天然气公司“布里斯玛控股”（Burisma Holdings）腐败案，拜登的小儿子亨特在该公司任董事，但亨特未受到任何指控。此事在2014年曾一度成为美国媒体的头条新闻。

此外，通话还显示乌克兰总统有意将拜登的事情交由新的检察官调查。“他（她）将专门调查您提到的公司情况，此案的调查实际上是重塑诚实，我们将对此进行处理，继续进行调查本案。”

特朗普也表示将指示其私人律师和美国司法部长巴尔与泽伦斯基联系，帮助他进行可能的调查。“我将让朱利安尼先生，以及总检察长巴尔给您打电话，我们要查个水落石出。我相信你会弄清楚的。我听说你们的检察官遭受非常恶劣对待，他是一个非常公正的人。我祝他一切顺利。”