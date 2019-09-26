内塔尼亚胡将组建新一届政府

（早报讯）以色列总统里夫林宣布，正式授权现任总理内塔尼亚胡组建新一届政府。

新华社报道，里夫林25日晚上与利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡和蓝白党领导人本尼·甘茨就双方共同组建联合政府一事进行协商。据报道，协商并无法达成任何协议，而里夫林之后决定将组阁权授予获得55名议员推荐的内塔尼亚胡。内塔尼亚胡随后表示接受总统授权，并表示将致力于组建一个在其领导下的“广泛的联合政府”。

在获得组阁权后，内塔尼亚胡须在不超过42天的期限内完成组阁。根据以色列法律，如果内塔尼亚胡在42天期限内无法组建政府，总统可以授权甘茨或其他政党领导人组阁。

据报道，9月17日，以色列举行第22届议会选举，共有29个政党和联盟角逐议会120个席位。据以色列中央选举委员会25日凌晨公布的选举最终结果，中间党派蓝白党获得33个席位，成为以色列新一届议会第一大党；右翼政党利库德集团获得32个席位。

里夫林23日结束与获得议会席位的九个政党和联盟代表关于组阁人选的磋商。磋商结果显示，55名议员推荐内塔尼亚胡组建新一届政府，54名议员推荐甘茨，两人均未获得组建政府所需的大多数议员推荐。

今年4月，以色列举行第21届议会选举，利库德集团胜出，获得组阁权。但内塔尼亚胡未能在规定期限内成功组建执政联盟，导致议会解散重新举行大选。