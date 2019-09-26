格奥尔基耶娃正式任命IMF总裁

（早报讯）保加利亚经济学家格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）正式被任命为国际货币基金组织（IMF）总裁。

IMF原总裁拉加德今年7月在获欧洲中央银行行长提名后，向IMF递交辞呈。随后，IMF着手物色新总裁，要求各国9月6日以前提出人选，定于10月4日确定新总裁。

格奥尔基耶娃在欧盟28个成员国代表的投票中战胜了欧元集团前主席、荷兰财政大臣杰伦·戴塞尔布卢姆，成为欧盟提名的IMF总裁候选人。

1953年生于保加利亚首都索非亚的格奥尔基耶娃在2010年至2014年曾任欧盟委员会国际合作委员，随后曾任欧盟委员会副主席。2016年9月，保加利亚政府曾经推荐格奥尔基耶娃参选联合国秘书长，但并未成功。

2019年1月7日，世界银行行长金墉宣布辞职，现任世界银行首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃暂时代理行长职权。格奥尔基耶娃以敬业精神著称，曾访问或驻在60个国家，能够讲英语、俄语、法语和保加利亚语。她曾在专业期刊发表数百篇文章，还出版了一本有关宏观经济的著作。

路透社报道，66岁的格奥尔基耶娃在世行华盛顿总部告诉记者，“（世界经济）警告的信号正在闪烁，我们必须准备好接受考验。”

国际货币基金组织（International Monetary Fund，简称：IMF）是根据1944年7月在布雷顿森林会议签订的《国际货币基金组织协定》，于1945年12月27日在华盛顿成立的。

与世界银行同时成立、并列为世界两大金融机构，其职责是监察货币汇率和各国贸易情况，提供技术和资金协助，确保全球金融制度运作正常。总部设在华盛顿特区。