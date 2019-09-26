美电子烟巨头Juul Labs宣布停止投放广告

（早报讯）美国各界对禁止使用电子烟的呼声日益高涨，美国最大的电子烟制造商尤尔（Juul Labs）宣布停止在美国市场投放电子烟广告，并表示将更换首席执行官。

美联社报道，尤尔的电子烟产品于2015年进入美国市场。因推出了多种口味及其“病毒式”的营销手法，产品迅速占领市场。该公司至今掌握着全美逾七成的电子烟份额。

尤尔星期三（25日）发表声明称，宣布停止在美国市场投放电子烟广告，包括在网络社交媒体上的推广。此外，首席执行官一职将由万宝路卷烟制造商奥驰亚集团（Altria）的高级主管戈克拉斯维特接任。奥驰亚在2018年12月斥资130亿美元收购了尤尔35%的股份。

据报道，美国联邦和多个州府正在陆续出台“禁电子烟令”。11日，美国卫生与公众服务部宣布，其下属的食品和药物管理局（简称FDA）将在未来数周内出台规定，禁止销售非烟草味的电子烟产品，以控制青少年吸电子烟的趋势。在这个星期，马萨诸塞州、罗德岛州也颁布了相关禁令。

路透社报道，全美已有数十起针对与电子烟相关的诉讼案。此外，尤尔正面临FDA等联邦机构的多项调查。

该企业内部人士日前透露，公司正在计划进行裁员。