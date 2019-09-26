Airbus非法获补贴 世贸授权美国征80亿美元关税

（早报讯）空中客车（Airbus）因接受非法的政府补贴，世界贸易组织将授权美国对近80亿美元（110亿新元）欧洲商品征收关税。这一举动很可能招致欧盟的报复性措施。

彭博社报道，根据美国贸易代表办公室发布的清单，美国将针对飞机和零部件，以及酒、皮革制品等奢侈品征收关税，最早可能10月生效。唐培里侬香槟王（Dom Perignon）和酩悦（Moet & Chandon）之类的酒类和纪梵希（Givenchy）、路易威登（Louis Vuitton）等在内的皮革制品都可能成为目标。

这项裁定标志着世界贸易组织历时最久的一场争端跨入新篇章，并将进一步考验已经在特朗普“美国优先”战略下交恶的美欧关系。在世界贸易组织框架下，美国和欧盟各自违规补贴飞机制造商美国波音公司和欧洲空中客车公司的诉讼交锋持续超过14年。

欧盟正就美国向波音提供非法补贴在世界贸易组织提起类似上诉，并已发布针对美国商品的初步关税清单，报复性关税计划涉及从番茄酱到电子游戏机在内120亿美元商品。世界贸易组织预计将在2020年上半年就此案做出决定。

美国贸易代表办公室发言人没有立即回应置评请求。