马国逮捕16名与伊国联系嫌犯

（早报讯）马来西亚警方表示，当局逮捕16名涉嫌与伊斯兰国激进组织有联系的嫌犯。

星洲日报报道，全国政治部反恐组主任拿督阿育汉指出，警方于9月14至25日在砂拉越美里、槟城、彭亨、吉隆坡和柔佛展开一系列突击行动，逮捕一名马国男子，以及年龄介于22至36岁的十名印尼男子和一名印尼女子。

他说，警方在逮捕人后扣押他们的手机，揭发这批男女在本地建立伊斯兰国小组，准备在马国及印尼两地展开恐袭行动，以及策划暗杀一名政治人物和不尊重伊斯兰教的非穆斯林。他们也在社交媒体招揽新血和发布负面的留言讯息传播极端思想，并准备在小组人数达标便实行恐怖计划。

阿育汉说，警方捣破该伊斯兰国小组，但未起获任何杀伤性武器，但发现这些人分别已逗留马国两至三年，都是做散工的。

另一方面，阿育汉说，警方协助菲律宾警方追查一宗于今年5月一家五口经沙巴转往菲律宾南部发动教堂自杀式袭击案件后，于7月10日在根地咬（Keningau）率先逮捕印尼男子（25岁），后于9月6日在该地和丹南再逮捕两名马国男子（21和26岁）。

他说，他们是涉嫌协助一五5口前往菲南的中介，调查也发现其中印尼嫌犯于年初已宣誓效忠叙利亚伊斯兰国首领。他说，三人皆计划前往叙利亚参与圣战，并曾金援菲南马巫德恐怖组织展开教堂自杀式袭击。

此外，阿育汉说，警方也于8月2日在雪州首邦市逮捕一名38岁的印度籍女清洁工人，揭发她金援印度锡克教正义组织恐怖组织，并为组织在本地招揽新成员。