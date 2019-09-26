欧盟考虑对40亿美元美商品征收关税

（早报讯）欧盟正考虑采取激进的新方法应对与美国的贸易争端，表明他们愿意采纳美国总统特朗普的“好战策略”，美欧关系或将进一步恶化。

彭博社报道，知情人士透露，欧盟正考虑对超过40亿美元（55亿新元）的美国输欧商品征收关税，以之为对长达22年的世贸组织补贴争端作出的合理应对。事实上，双方在2006年已就此争端达成“彼此可接受的解决方案”。

不愿具名的人士称，从表面上看，这些关税是为了报复美国因为欧盟对空中客车提供非法援助而准备对多达70亿美元欧盟输美产品征收关税。其中一位人士称，这项策略的使用尚未形成决定，至少一个欧盟成员国已对此表示反对。

美国外交关系协会高级研究员奥登说：“如果欧盟推进这项计划，旨在防止针锋相对的关税报复升级的世贸组织规则将再次遭受打击。”

他说，“这场争端在十多年前已得到妥善解决……把它挖出来作为对美国立即展开报复的借口会进一步削弱争端裁决制度。”

到目前为止，欧盟一直表示，在针对空客主要对手波音公司所受补贴向世贸组织申诉了近15年的案件中，世贸组织尚未确定欧盟可以采取何种水平的反制措施，而欧盟要等结果出来以后，再对美国预期会就空客受到补贴而加征的关税作出回应。