马国警方逮捕16名恐怖分子

（早报讯）马来西亚警方周四宣布逮捕16名恐怖分子，其中12人是来自印尼的恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织，IS）成员。警方指一些被捕者计划在马国袭击非回教徒场所、血洗“异教徒”和杀害一名非回教徒部长。

武吉安曼警察总部政治部反恐组主任阿育汉透露，被捕的印尼恐怖分子都已在马国定居一两年。其余四名被捕者包括三名马国公民及一名印度公民。

他说，警方反恐组获得这批恐怖分子恐袭计划的情报后，花了三个月时间锁定他们的活动地点，然后陆续在沙巴、雪兰莪、吉隆坡、槟城、柔佛和彭亨逮捕他们。

阿育汉说，警方调查发现落网的12名印尼籍嫌犯曾宣誓效忠伊国组织，以及目前在印尼服刑的回教祈祷团前精神领袖阿布巴卡。他说，落网者也曾几何前往叙利亚参与“圣战”。他透露：“其中两名落网的印尼嫌犯，也曾在2018年帮助伊国组织的‘独狼’潜入菲律宾南部袭击当地教堂，并造成人命伤亡。”

阿育汉表示，警方也发现一些落网嫌犯准备在马国成立新分支，并筹划袭击非回教徒场所，血洗异教徒，以及计划暗杀一名非回教徒部长。他说，所有落网嫌犯都涉嫌抵触“刑事法典”及“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”。