马六甲与柔佛部分地区制水

（早报讯）马来西亚国家水务委员会表示，过去三个月持续干旱的天气导致西马半岛多个州属水供不足，导致马六甲与柔佛部分地区必须制水。

水务、土地及天然资源部属下的国家水务委员会（SPAN）周四发布声明说，马六甲水务公司（SAMB）和柔佛联熹水务公司（Ranhill SAJ）已向委员会申请在特定地区制水，以便控制现有的供水量。

声明说，马六甲榴梿洞葛水坝水位已下降至危急水平，因此周三（25日）开始制水。马六甲的两个制水区域涉及313地区，受影响用户达7万8405个。制水期间的水供时间将是24小时供水，然后24小时制水。

声明表示，柔佛州哥打丁宜的冷巴河水坝、小素里里河与肯埔河（Sungai Gembut），马西的拉央河上游水坝，以及峇株巴辖的新邦吉里河的水位同样下降至危险水平，因此多个地区也将面临制水。

哥打丁宜的三个自来水厂从8月14至11月6日将实施24小时有水，接下来24小时或48小时断水的制水政策。居銮与笨珍北部的自来水厂则在9月2日至10月2日期间，执行36小时有水，然后36小时断水的政策。丰盛港的自来水厂将在10月1日至10月31日之间，采取与居銮和笨珍北部相同的制水政策。

国家水务委员会促请各州政府密切注意各地水坝与河流水位，并促请公众向各州水务局查询最新情况，同时节约用水。