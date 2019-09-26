特朗普“电话门”检举信递交国会

（早报讯）美国国家情报总监办公室25日将一封检举信递交国会，该检举信涉及总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基今年夏天一次通话内容。特朗普被指在通话中施压泽连斯基调查其政治对手，目前特朗普正面临民主党发起的弹劾调查。

新华社报道，这封检举信当天下午递交国会参议院和众议院各自的情报委员会。当天早些时候，白宫在舆论压力下公布特朗普与泽连斯基今年7月25日一次电话通话的记录。记录显示，特朗普称美国前副总统、民主党总统竞选人拜登曾干预乌克兰司法，导致乌克兰检察机关有关拜登之子亨特的调查结束。

特朗普在通话中说，他希望乌方调查此事，并表示会让自己的私人律师和美国司法部长联络泽连斯基。泽连斯基则表示，他会让乌克兰新任总检察长调查相关情况。

特朗普25日在纽约与前来出席联合国大会活动的泽连斯基会面。特朗普对媒体表示，他没有在通话中对乌克兰施压，民主党针对他的弹劾调查是“政治迫害”。泽连斯基表示，他不想卷入美国大选，也没有人对他施压，乌克兰是一个独立国家。

据美国媒体报道，这封检举信由美国一名情报界人士匿名撰写，称特朗普与一名外国领导人的通话中有多处表态值得注意。报道还说，特朗普在与泽连斯基通话数天前下令暂缓向乌克兰发放约4亿美元（5.51亿新元）的军事援助。但特朗普否认施压乌方调查拜登父子以换取军事援助。

另据美国有线电视新闻网25日报道，该检举人已经初步同意到国会作证。特朗普25日在纽约召开记者会称，这名检举人掌握的不是一手信息。

特朗普“电话门”事件震动美国朝野。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人利益以及寻求外国势力干预美国总统选举。国会众议院议长佩洛西24日宣布众议院启动针对特朗普的弹劾调查。