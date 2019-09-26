考古：史前人类也用“奶瓶”为婴儿喂奶

（早报讯）英国布里斯托尔大学25日发布一项研究说，考古证据显示史前人类会使用类似如今奶瓶的特殊陶制容器来给婴儿喂动物奶，这让学界对古代人们如何照料婴幼儿有了新认识。

新华社报道，此前的研究已发现在青铜时代以及铁器时代，一些较小的陶制容器在欧洲大陆就比较常见，这些容器都有开口，液体可从中流出。但由于缺乏确切证据，学界一直没有确认它们是否曾用于喂养婴幼儿。

布里斯托尔大学学者领衔的团队分析了三件在德国巴伐利亚发现的小型开口容器，两件来自早期铁器时代的一个墓葬群，可追溯至公元前800年至450年；另一件来青铜时代晚期，可追溯至公元前1200年至800年。三件容器都是在0到6岁的婴幼儿遗骸边上发现。相关研究报告已发表于新一期英国期刊《自然》。

据报告介绍，团队分析了这些容器中的残留物，鉴定出它们来自牛、绵羊和山羊等动物奶。研究者认为，以上发现证明在婴儿断母乳期间，这些容器可能用于给婴儿喂动物奶以补充营养。

报告通讯作者、该校的朱莉·邓恩博士说，这些小型容器为我们提供了宝贵的信息来了解数千年前人们如何喂养婴儿，类似容器也曾在古罗马、古希腊这样的古文明中出现，“我们希望能开展更大型的地理研究，分析它们在其他地方是否也被用于同样目的”。