举报者：白宫试图封锁总统通话纪录

（早报讯）根据周四公开的举报内容，美国总统特朗普与乌克兰总统的通话曾使多位白宫官员“深感不安”，白宫试图“封锁”相关通话纪录。

彭博社报道，这位身份未公开的举报人表示，举报信中的信息收集自多名美国官员。

这个举报人说：“告诉我这些信息的白宫官员对电话中透露的东西深感不安。他们告诉我，白宫律师已经就如何处理这通电话进行了‘讨论’，因为在官员们的转述中他们可能目睹了总统滥用职权谋取私利。”

检举者还说，白宫高层官员在处理特朗普与乌克兰总统泽连斯基的电话纪录时使用了不同寻常的程序。他们说，这不是第一次将总统纪录放到“保密系统，仅仅是为了保护政治敏感而非国家安全敏感信息”。

众议院情报委员会周四发布的另一封信称，情报机构监察长认为这封举报信“看上去是可信的”。

举报信称，相关行为可能违反竞选财务法，以及公职人员企图寻求外国援助以干预或影响联邦选举，根据法律，这构成“严重或公然的问题（或）职权滥用”。

监察长递交给国家情报局代理局长约瑟夫·马奎尔（Joseph Maguire）的这封信已经解密，并在众议院委员会举行听证会之前与举报信的编辑版本一同发布。

马奎尔周四在众议院情报委员会就举报内容作证，其中详细说明了特朗普曾要求乌克兰总统调查美国前副总统乔·拜登及其子亨特。马奎尔还将与参议院情报委员会举行闭门会议。