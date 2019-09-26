越南拟扩建古都顺化 发展为第六个直辖市

（早报讯）越南古都、拥有许多世界文化遗产的中部顺化省（Hue）人委会最近提出至2030年省内市区扩建与发展及2050年展望的提案，计划将顺化省发展成为越南第六个直辖市。

台湾中央通讯社报道，顺化位于越南中部，距离河内700公里，距离胡志明市1100公里，从16世纪到20世纪40年代，曾是越南九个王朝的古都。顺化最为人所知的是历史价值，古都遗迹群于1993年成为越南首个获联合国教科文组织列入世界遗产名录的文化遗产。

越南《青年报》新闻网站25日报道，顺化省人委会以顺化目前公共基础设施建设跟不上城市发展的脚步为由，最近提出至2030年省内市区扩建与发展及2050年展望的提案，拟定扩建省内市区。

根据这项提案，顺化市区面积将从目前的70.67平方公里扩大到348.54平方公里，增幅为近五倍，按照“遗产、文化、生态、景观、有利于环境＂的导向，把顺化建设成为直辖市。提案将提交顺化省委会议审议通过。

越南全国共有63个一级行政区，划分成58个省及5个中央直辖市，目前直辖市包括在北部的首都河内和海防市（Hai Phong）、中部的岘港市（Da Nang）以及南部的胡志明市和芹苴市（Can Tho）。