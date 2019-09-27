2018年美国收入差距加大 基尼系数创50年新高

（早报讯）美国人口普查局周四（26日）公布的调查数据显示，2018年美国收入中位数创历史新高，同年美国收入差距进一步扩大，基尼系数创50年来新高。

数据显示，2018年美国家庭收入中位数增加到6万1937美元（约8万5613新元），是1967年有记录以来的最高水平。不过，同比增长幅度仅0.8%，远低于前三年的增长水平。

数据还显示，2018年美国居民收入差距较往年显著加大。2018年美国基尼系数上升至0.485。2017年该系数为0.482。

美国人口普查局表示，尽管两年之间数字变化看似不明显，却具有统计意义。基尼系数是综合考察居民内部收入分配差异状况的一个重要指标，系数介于0和1之间，数值越大，反映住户收入差距越大。

美国人口普查局说，收入差距扩大最明显的分别是加利福尼亚州、得克萨斯州和弗吉尼亚州等九个州。而犹他州、阿拉斯加州、爱荷华州等地的经济平等程度最高。

此外，调查报告表明，2018年美国25个大城市的贫困率没有恶化。其中，美国三大城市纽约、洛杉矶和芝加哥的贫困率连续第四年下降。

中新社引述美国全国公共广播电台的报道称，近年来美国经济从深度衰退中复苏。当前居民收入增加了，但分配却不均衡。有美国学者认为，美国政府的减税政策进一步加剧了收入不平等现象。