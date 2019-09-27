下届大选前辞职 马哈迪称最多只有3年时间

（早报讯）马来西亚首相马哈迪保证，他会在下次大选之前辞职，称最多只能有三年的时间将马国的经济和行政机制带回正轨。

马哈迪周四（26日）在纽约出席与对外关系委员会成员的会面会时指出，希望联盟政府从前朝的国阵政府手中接过一个烂摊子，因此自己第二次任相后，每天几乎有18个小时是在处理各种国家事务。他说：“我保证我会在下次大选之前辞职，所以我最多只能有3年的时间解决问题。”

马哈迪认为，自己在2003年首次卸任首相职务时，已让马国实现经济、政治和行政机制稳定的目标；但不幸的是，其继承者却没有按照计划带领马国继续前进，迫使自己必须重新复出第二度任相。

马哈迪坦言，自己不能确保接下来的继任者会否扮演好带领国家前进的角色，但最重要的是，马国必须拥有完善的行政机制，确保一个诚实和有能力者带领国家经济走向正确的方向。

此外，询及当初中国爽快答应降低东海岸铁道计划成本三分之一价钱，谈判中是否有任何“秘诀”，马哈迪指出，当初确实派了一名能人到中国谈判，加上马国真的无负担有关费用，因此中国答应这项条件。

他指出，他官访中国从不曾提起争议性课题，因此针对东海岸铁道计划谈判，他都派代表出面。