印探月登陆器“硬着陆”失联 登月国梦想恐破灭

（早报讯）美国航天局（NASA）公布一组月球轨道探测器拍摄的月表照片，指印度维克兰（Vikram）登陆器可能在登陆月球时“硬着陆”失联。

中央社报道，NASA指维克兰7日试图在距离月球南极600公里的“辛普勒斯N”（Simpelius N）和“曼齐纳斯C”（Manzinus C）两陨石坑之间的一片小高地平原软着陆，但最后出现“硬着陆”（hard landing）。

为协助寻找维克兰登陆器，NASA月球轨道探测器17日在月球太空轨道飞越维克兰的着陆点，拍获一组高解析度照片。

但NASA表示，拍摄维克兰降落区的成像时间是黄昏，大片阴影覆盖了大部份地形。目前为止，团队还无法在照片中找到维克兰登陆器，登陆器可能藏在阴影当中。

NASA在声明中强调，由于照片是在黄昏时拍下，印度月球飞船二号（Chandrayaan-2）太空船登陆器维克兰的位置尚待确定，科学团队无法找到它。据悉，探测器10月将再次经过维克兰登陆器的登陆地点，计划再次拍照和定位，届时有光线将有利于寻找任务。

印度月球飞船二号7日抵达月球太空轨道后送出维克兰登陆器，试图在月球南极附近登陆以进行月表相关研究，包括寻找水的痕迹，但随着维克兰失联，承载印度首次登月且成为全球第四个登月国家的梦想破灭。

虽然印度太空研究组织研究各种方式试图与维克兰重新建立联系，但都没有成功，加上月球南极附近从21日起进入长达地球14天的黑夜，气温降到低于摄氏零下180度，由于维克兰没有发电供暖装置，所有仪器已被冻结，该组织不可能再度与维克兰建立联系从事相关月表研究任务。

印度媒体曾报道，维克兰登陆器在下降至月球表面途中突然地颠倒片刻，导致维克兰腹部产生反向推力的引擎朝向天空，让登陆器加速推向月表而非减速，最后撞击月表失联。不过，官方报告尚未出炉。

但印度太空研究组织强调，月球轨道探测器八个有效承载设备都已启用并进行初始测试，经测试后确认运行良好，会继续执行预定的科学实验。