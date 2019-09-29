38岁Facebook华裔工程师 公司总部跳楼身亡

一位38岁的华人工程师从Facebook总部的一座大楼上跳下来后身亡。这件令人痛心的事并未在CNN（美国有线新闻网）等美国主流媒体上引发大的动静。而据美国商业网站CNBC报道，在面对示威者要为逝者伸张正义的示威抗议后，Facebook官方于2019年9月27日再度发声确认，该公司一名员工在9月19日的身亡是自杀。

据新浪新闻报道，Facebook的一位女性新闻发言人在公开声明中承认死者是自杀，并表示“悲剧性的新闻令我们伤心。我们失去了众多员工中的一位，Qin Chen。”她还介绍说：“在这个时候，我们正竭尽所能去支持他的家庭以及他深爱的人们。我们所有的善后措施都是在一位世界领先的内部自杀预防专家的引导下开展的。我们深度关爱我们的员工，并为我们的员工以及Facebook的合同工提供在线咨询，还为所有形式的员工提供精神健康和预防自杀方面的支持。”

Qin Chen自杀后，Facebook并没有马上回应，引发公众不满。9月26日，大量示威者出现在Facebook位于门洛帕克的总部，他们的诉求是“为Qin伸张正义”。

隔日，Facebook才就事件发出公开声明。据公开消息，死者今年38岁，1999级的浙江大学毕业生，2011年到美国后，在南加州大学攻读计算机专业硕士，毕业后选择留在美国工作。2018年3月，他跳槽到Facebook总部工作。此前，他曾效力于思科公司和外包咨询公司Ryzlink。

华商报援引逝者家人的描述称，Qin Chen工作极拼命，最近半年日夜忙项目，加班到夜里一两点是家常便饭，有时候回家只待了半天又要去加班。有知情人士透露，9月19日上午，在上司的办公室，Qin Chen与上司发生了激烈争吵。有人听到总监大声说“滚出去”，而Qin Chen说“这不公平”。不久以后，他从大楼顶楼跳下。另有知情人士提到一个信息：Qin Chen已在美国工作8年，但目前还没有拿到绿卡，只有工作签证。Qin Chen的家人已聘请了一位代理律师来处理可能的诉讼，代理律师是Qin Chen的一位浙江大学校友。