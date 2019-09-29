或含颗粒物擦伤角膜 强生在英国召回部分隐形眼镜

（早报讯）英国药监机构发布消息，强生（Johnson & Johnson）特定批次的隐形眼镜可能含有颗粒物擦伤眼角膜，或给眼球造成伤害。强生正在召回相关产品。

英国卫生部下属的药监机构（简称，MHRA）发布消息称，受影响批次的隐形眼镜或其浸泡溶液中可能有颗粒，直接佩戴，可能导致眼睛发红、不适或擦伤角膜。

MHRA称，目前尚无严重事故报道，虽然风险较低，但是希望消费者检查相关镜片。强生公司已对涉事批次产品发出召回通知，并指示验光师等工作人员联系可能受影响的使用者。

强生公司发布的英文召回公告中，不良产品显示为强生“安视优舒日散光日抛型隐形眼镜”（1-DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM Brand Contact Lenses），主要涉及三个批次，其主批号分别为395749、395750、395751。

在公告中，强生公司还列出了涉事产品的批号、基弧、度数等数据。强生公司表示，在隐形眼镜产品的罩装箔片和纸盒外包装条形码处，都可找到产品批次号等信息。消费者可对照该数据进行筛选甄别。

这并非强生公司首次召回类似产品。早在2010年，强生召回的隐形眼镜数量已经达到50万盒。其中，2017年10月，强生集团日本分公司就因旗下隐形眼镜品牌“安视优”（Acuvue）中有四款产品出现“混入异物”的问题，立刻回收了市面上约3万盒问题商品。