英反对党下周或对首相约翰逊发起不信任动议

（早报讯）为阻止“无协议脱欧”，英国反对党或在下星期对首相约翰逊发起不信任动议，迫使约翰逊下台。如果反对党成功组建临时政府，那么工党领袖科尔宾可能在短期内接替约翰逊出任首相。

据报道，约翰逊近期在议会上“出言不逊”，遭到许多议员的批评与攻击，前保守党议员格林宁称其对议会“极不尊重”。苏格兰民族党资深议员霍西日前也表示，“我们必须发起不信任投票，因为现在人们不相信首相会遵守法律，并像几个星期前通过的法案那样向欧盟寻求延期脱欧。”霍西称，反对党最早将在下周一或周二发起不信任投票。

在反对党发起对约翰逊政府的不信任投票后，若是约翰逊在投票中失败，而反对党可以获得议会多数席位，约翰逊必须辞职，反对党将组建新政府并任命新首相。

约翰逊星期天在接受英国媒体访问时誓言，即使他无法达成脱欧协议，他将会继续担任英国首相。他说，无论如何，只有保守党政府才能在10月31日实现英国脱欧。

工党教育发言人雷纳星期天（29日）表示，工党必须确保英国避免在无协议下离开欧盟，才会考虑推翻首相约翰逊。

目前，约翰逊领导的保守党在下议院占288个席位，工党占246个席位，苏格兰民族党占35个席位。这意味着任何单一政党在英国议会下院都不占绝对多数。

此前，反对党迟迟不愿发起不信任投票，担忧如果各党没有对替代首相人选达成一致，即使现任政府输掉不信任投票，约翰逊仍能将大选推迟到10月31日的“脱欧”截止日期之后。届时英国仍然将面临“无协议脱欧”。