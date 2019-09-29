约翰逊称"没兴趣"公布与美国女商人阿库里的关系

（早报讯）英国首相约翰逊否认自己与模特出身的美国科技企业家阿库里有着“不寻常的友谊”，并指“没兴趣公布”两人关系的更多详情。约翰逊说，有人想借此挫败英国脱欧计划，而攻击他是因为他是那个想要实现“脱欧”计划的人。

英国《星期日泰晤士报》22日爆出，约翰逊担任伦敦市长期间，与模特出身的美国科技企业家阿库里有着“不寻常的友谊”。阿库里名下的公司在约翰逊担任市长时获得了数万英镑的公共资金。

该报分析认为，阿库里之所以能获得如此多的政府补贴，应该是得益于与约翰逊的亲密关系。美国有线电视新闻网报道，阿库里最新名为Hacker House的公司今年早些时候获得了10万英镑（17万新元）的公共资金。该公司表示，它提供与合法黑客技能有关的网络培训。

据报道，阿库里较早前曾告诉四名友人她曾与约翰逊发生过性关系。

英国警察监督机构目前正决定是否就约翰逊担任伦敦市长期间对首相公职不当行为提起刑事调查。

据报道，监督机构已经要求约翰逊担任伦敦市长期间与阿库里接触的所有细节和时间表。他们还希望约翰逊解释阿库里获得拨款时，二人的关系到底是怎样的，期限是14天。

面对指控，约翰逊在接受英国广播公司访问时表示，一切“完全以合规的方式”进行。