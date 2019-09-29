研究：洗衣机用水量与所产生微塑料成正比

（早报讯）美国《环境科学与技术》日前刊登的一项新研究表明，影响纤维这种微塑料从衣物中脱落的关键在于洗衣机洗涤过程的用水量，而不是其旋转搅拌作用。减少高水量的洗衣模式，有助于减少海洋微塑料污染。

海洋中的微塑料是一种粒径很小的塑料颗粒，为海洋生态安全带来风险。洗衣一直被认为是微塑料的主要来源之一，每洗涤一次含有尼龙、聚酯和腈纶等材料的衣服，就会有大量的衣服纤维脱落，从我们的洗衣机中被排出，最终进入海洋。

英国纽卡斯尔大学与美国宝洁公司的研究人员合作，使用了一种由八个1000毫升洗涤容器组成的台式设备模拟家庭洗衣机洗涤条件，然后用一个数码彩色成像系统来精确计算聚酯服装洗涤后纤维的释放量。

研究人员发现，洗衣机用水量越多，脱落的衣物纤维就越多。虽然洗衣机在精细洗涤模式下旋转搅拌程度低，大量的水被用来保护衣物不受伤害，但实际上大量的水“扯掉”了面料上更多的纤维。

参与研究的宝洁公司研究人员尼尔·兰特说，通过减少使用高水量的洗衣模式，人们可以尽自己的一份力量，减少衣服纤维释放到环境中。

研究人员希望这项研究成果能用以改进未来洗衣机和衣物的设计，如家电行业已开始在一些新型洗衣机中引入超细纤维过滤器，纺织行业也正寻求降低新衣服纤维脱落水平的办法。