前乌克兰总检察官：乌国没理由调查拜登父子

（早报讯）乌克兰前总检察官卢岑科说，乌克兰没有理由对美国总统特朗普的竞选对手、美国前副总统拜登进行调查。

刚在上月卸任的卢岑科（Yuriy Lutsenko）接受英国广播公司（BBC）专访时表示，任何针对拜登与其儿子亨特的调查必须由美国启动，因为管辖权在美国，不在乌克兰。

美国情报部门吹哨人举报特朗普以提供军事援助为筹码，向乌克兰总统泽连斯基施压，要对方调查拜登以及亨特担任乌克兰天然气公司Burisma Holdings董事期间是否涉贪。

亨特2014年成为Burisma Holdings的董事，当时拜登在美国对乌克兰政策扮演关键角色。

卢岑科指出，有关Burisma Holdings可能涉及“挪用公款”罪行，是发生在亨特出任该公司董事两三年以前的事。他说：“根据乌克兰法律，我找不到任何调查拜登或亨特的理由。”

另外，卢岑科也确认，他与特朗普的私人律师朱利安尼见过面，并向朱利安尼作同样答复，他告诉朱利安尼：“如果你们提出要求，我会向你们提供所有官方资料，但这件事的管辖权不在乌克兰。”

当BBC记者追问，乌克兰是否掌握任何有关拜登父子的不利证据时，卢岑科说：“我不能在与乌克兰法律无关的情况下做任何事情。”