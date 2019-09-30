伦敦和美国多市举行集会声援反修例运动

支持香港民主的团体在美国首都华盛顿和英国首都伦敦举行声援香港的集会。

据美国之音报道，DC4HK（ Washingtonians Supporting Hong Kong，译为“华盛顿人支持香港”）等团体当地时间9月28日在美国首都华盛顿的华盛顿纪念碑前举行集会，有上百人参加。与会者合唱粤语和英语版 “愿荣光归香港”，高举贴着民主普选信息的连农墙横幅。

在耶鲁大学读研究生的香港众志常委罗冠聪参加了这场集会。他表示，雨伞运动和反修例运动影响了香港一代人，让国际看到香港竭力为自由抗争。

他说道，香港的自由受到侵蚀，民主遥遥无期。这是中国中央政府和英国签订的声明中，允诺落实的东西。

罗冠聪期望《香港人权与民主法案》能在年底前通过。

同一天，支持香港民主运动的D4HK等团体在伦敦发起“对抗暴政与香港站在一起”大游行。

游行者在中国驻英国大使馆前聚集抗议后，高举“香港人加油”、“光复香港”、“不要老大哥”等标语，呼喊“恪守中英联合声明”、“一国两制”等口号行经伦敦市区牛津街，穿越伦敦中国城，一路进军特法加广场，沿途有越来越多的人加入示威。

当数百名示威者在伦敦中国城内齐声呼喊口号，一度有少数亲北京人士手持大幅五星红旗突然出现，但立即被反修例人士围住，并一度引发肢体冲撞。

除华盛顿和伦敦之外，美国纽约、洛杉矶、波士顿等地也将在这个周末举行声援香港的集会。