全球制造业9月份持续萎缩

（早报讯）全球制造业在9月份连续第五个月出现萎缩，新出口订单延续2002年以来持续最久的下滑势头，一系列数据显示制造业陷入低迷，出口下滑，市场信心下降。

值全球需求急速下滑、贸易持续紧张之际，美国制造业活动连续两个月萎缩，供应管理协会（ISM）制造业指数9月跌至10年多来最低点。

彭博社报道，报告显示美国9月ISM制造业PMI摔至47.8，不仅远低于经济学家预期的逾50，也低于8月的49.1，创下2009年6月来最低水平。

与此同时，全球制造业也连续第五个月萎缩。摩根大通全球制造业指数从49.5小幅升至49.7。就业和新订单指标连续第五个月收缩。海外新接订单指数连续13个月保持在50以下。

随着中美贸易战的进行，德国、日本、俄罗斯等国企业高管抱怨业务萎缩，世界贸易组织（WTO）将其对商业的预测降至十年来的最低水平。

尽管中国的制造业数据有所改善，全球消费支出也基本保持强劲，但在贸易紧张局势升温，退欧风险加剧的背景下，全球经济总体上似乎欲振乏力。这使得美国、中国、英国、欧盟面临解决分歧的压力，中央银行和政府也不得不寻找支持需求的方法。

惠誉首席经济学家布赖恩库尔顿（Brian Coulton）表示：“自1930年代以来，全球增长前景受到贸易政策干扰如此之大几乎是没有先例的。”

瑞银集团经济学家估计，目前全球增长率仅2.3％，比第三季度初低了近一个百分点。丹斯克银行人士警告称，未来两年全球经济衰退的可能性为30％。9月份一项全球制造业指数小幅上升，但就业人数连续第五个月下降。

世界各地的中央银行都在通过降息和货币刺激措施来应对经济放缓。但他们也加大了对政府推出财政措施的呼吁，称央行不能承担所有重任。