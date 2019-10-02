私人信件遭公开 梅根起诉《星期日邮报》

（早报讯）英国哈里王子爱妻梅根因不满私人信件遭公开，向英国媒体《星期日邮报》（Mail on Sunday）提出诉讼。

哈里王子周二（10月1日）发布声明表示，他和梅根面对“残酷的媒体”；由于担心母亲数年前的遭遇历史重演，他不得不采取行动。

哈里王子说，他和梅根都相信媒体自由以及客观、真实的报道，但遗憾的是，目前全世界就任何层面上，仍需要更多负责任的媒体。不幸的是，他的妻子成为英国狗仔记者的最新受害者，残酷的报道从去年梅根怀孕起，甚至到儿子出生之后越演越烈。

哈里王子表示，他目睹了妻子私下为此所苦很长一段时间，若不采取任何作为，将有违他们的信念。

哈里王子指出，狗仔长期以来非法公开梅根的私人信件，并以刻意负面的方式报道，试图操弄读者。“现在只有一件事可做，就是起身对抗这些行为，这种行为毁灭人、毁灭了生活。简单来说，这就是霸凌”。

哈里王子在声明说，他知道这样做或许不安全，但却是正确的，因为“我最深的恐惧就是看到历史重演。我见过我所爱的人如何被商品化，不被当人看。我失去了母亲，现在我看到我的妻子成为同样强势力量的被害者”。

代表梅根的希林斯法律企业（Schillings）指控《周日邮报》的报道不实、贬损，已经向高等法院针对该报及母公司提起告诉，包括不当使用私人讯息、侵害版权，以及违反英国去年新通过的资料保护法。