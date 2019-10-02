面簿会议录音泄漏 扎克伯格抨击民主党总统候选人

（早报讯）面簿内部会议录音被泄漏，扎克伯格在7月份一次会议上告诉员工，如果民主党参议员伊丽莎白-沃伦当选总统，那么该公司将“拼尽全力”，以击败沃伦预计将会发起的对面簿的分拆计划。

据报道，在周二泄露的音频中，面簿创办人扎克伯格抨击民主党总统候选人参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）拆分这家社交媒体巨头的计划。他还解释了为什么他拒绝在世界各地的政府面前作证，并提出了压制新社交媒体应用程序TikTok的计划。

扎克伯格说：“如果她当选总统，那么我打赌我们将面临法律挑战，我也打赌我们将赢得这场法律挑战。这对我们来说还是很糟糕吗？是的。我是说，我不想对我们自己的政府提起重大诉讼。”

录音使人们对扎克伯格在众多话题上的真实想法有所了解，但比扎克伯格坦率的评论更引人注目的是，竟然会有如此多的内容被记录下来并泄露给媒体。泄密事件表明，面簿内部持不同意见的人越来越多。

这段录音泄露后，沃伦很快在社交媒体上对面簿和扎克伯格发起一连串反击。沃伦在帖子中写道：“如果我们不修复一个腐败的系统，让像面簿这样的大公司参与非法的反竞争行为，践踏消费者的隐私权，那才真是‘糟糕’。”

在随后的一连串帖子中，沃伦指出，近年来，面簿通过收购潜在竞争对手WhatsApp和Instagram，建立了更大的市场主导地位。

她写道：“超过85%的社交网络流量通过面簿拥有或运营的网站。他们拥有过多的权力，而几乎没有竞争或问责……他们推倒了竞争，利用我们的私人信息牟利，破坏我们的民主，并使竞争环境对其他所有人不利。”