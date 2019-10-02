受罢工事件波及 美国通用汽车裁员6000人

（早报讯）美国通用汽车受罢工的影响，墨西哥工厂停产，该公司预计将对6000职员进行裁员。

通用汽车于周二（1日）宣布暂停墨西哥一处工厂的生产，预计将裁员6000人。此次墨西哥工厂的关闭，是受到了美国正在持续的通用汽车工人罢工的影响。

据报道，罢工的起因，是通用汽车公司计划在今年11月关闭四家美国工厂。美国汽车工人联合会与通用汽车的谈判失败后，自9月15日起，美国汽车工人协会联合组织了近5万名工人的罢工行动，也是美国汽车工人联合会近12年来最大范围的一次罢工。

通用汽车方面表示，由于美国的罢工行动，导致零部件短缺，墨西哥工厂处于无法生产状态。截至10月1日，美国汽车工人联合会组织的罢工已经进入第16日。通用汽车一位发言人表示，“首要任务是达成协议，让所有人尽快重返工作岗位。”

通用汽车的官方数据，据统计罢工持续以来，北美地区已有约1万名非工会成员的工人因罢工失业。通用汽车于上周证实，已暂停了位于墨西哥锡劳镇工厂的发动机生产，暂时解雇了450名工人。

此外，通用汽车还在加拿大裁减了大约3200名制造工人，在位于俄亥俄州的通用汽车联合运营的DMax工厂裁减了525名小时工。