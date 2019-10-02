韩新生儿爸爸带薪假增至10天 育儿期可缩短工作时间

（早报讯）为支持生育，韩国宣布从10月开始上班族在配偶生育时，可申请的带薪休假天数将增加到10天。此外，上班族在育儿休职（1年）之外，还可以在育儿期，申请1年缩短工作时间。

韩国《中央日报》报道，韩国雇佣劳动部宣布，包含以上内容的《男女雇佣平等与工作家庭兼顾法》与《雇佣保险法》修正法案，在10月1日正式实施。

劳动者在配偶生育时可以享受的休假从现在的三至五天（仅三天带薪），增加到10天带薪休假，并允许分开使用一次。也就是说，劳动者可以在配偶生育后申请带薪休假一周，剩余三天带薪休假留在以后使用。

据悉，在育儿休职（1年）之外，劳动者还可以在育儿期申请减少工作时间。在没有申请育儿休职期间，劳动者可另外申请育儿期减少工作时间。这意味着，劳动者可以最长可以在两年内，享受缩短劳动时间的待遇。而且，劳动者可以按照最少三个月的单位，分开申请享受相关待遇。

韩国现行法律规定，劳动者可在育儿期申请每天缩短两到五小时工作时间。以后劳动者将可以申请每天缩短一小时工作时间。缩短1小时工作时间不会影响工资收入，因为修正的法案规定，这种情况下劳动者可获得100%工资报酬。

韩国是世界出生率最低的国家之一。据韩国统计厅最新发布的《2018年出生统计》，该国当年的总和生育率仅为0.98，即平均一名女子终生生产不足一名子女，成为世界上唯一出生率进入“零时代”的国家。

超低生育率意味着韩国正走向人口崩溃。人口学家预测，在接下来的半个世纪里，除非生育率发生明显改变，否则现有的5100万人口可能会减少三分之一。