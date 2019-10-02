澳洲反对党要求政府公开领导人通话记录

（早报讯）澳大利亚总理莫里森与美国总统特朗普的通话事件争议扩大，澳反对党领袖艾班尼斯要求堪培拉公开提供给华府的通话记录，担心澳洲可能卷入协助特朗普抹黑国内政敌的风波。

继通乌门事件，美国两名知情官员较早前透露，特朗普在近期一次通话中，要求澳大利亚总理莫里森协助美国司法部长巴尔收集抹黑穆勒通俄调查报告的证据。

莫里森的办公室星期二（1日）承认，总理私下曾提议“协助与配合”调查。美国当局认定俄罗斯曾暗助特朗普的2016年竞选团队，特朗普希望藉此调查削弱“通俄门”的公信力。

反对党领袖艾班尼斯说：“总理必须解释到底发生了什么事。他必须公布所有节本与信息。”他又说：“这十分不寻常。总理必须发表完整的声明解释。”

据悉，促使美国联邦调查局展开“通俄门”调查的原因之一，是一名特朗普竞选干部向时任澳大利亚驻伦敦大使承认，俄罗斯手中握有抹黑特朗普对手希拉里的“不利资料”。

后来，这名竞选干部巴帕多普洛斯因向美国联邦调查局说谎而入狱，但他声称，曾任外长的澳驻伦敦大使唐纳，是派去陷害他的数名“间谍”之一，这个说法开始在特朗普的白宫流传开来。

2日，澳洲现任外长潘恩，拒绝透露曾与特朗普交换的“数据与信息”内容。她告诉澳洲国家广播电台：“我不会对使用情报与取得数据发表评论。”

不过，她也试图消除外界认为澳洲政府举止不当的疑虑，她说，政府只会在“能力所及与恰当之处”配合特朗普。