马国警方2013年来挫败25次恐袭阴谋

（早报讯）马来西亚警方2013年以来，已经阻止恐怖分子25次在当地发动恐袭的企图。这些恐袭目标包括对基督教、印度教和佛教等宗教场所，以及巴生谷一带的娱乐场所的大型攻击。

武吉阿曼警察总部政治部反恐组首席助理主任阿育汉周三表示，警方也逮捕援引各项与恐怖主义有关的罪名逮捕74人。这些罪名包括策划发动恐袭，以及筹募发动袭击的资金。

他说，其中最严重的案件包括恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织，IS）恐怖分子企图袭击雪兰莪梳邦再也的斯里马哈马廉曼印度庙。

斯里马哈马廉曼印度庙已有148年历史。约百名自称发展商派去的马来暴徒去年11月26日凌晨闯入庙内并与信徒发生激烈冲突，造成约10人受伤、烧毁18辆汽车和两辆电单车。印度庙外围次日凌晨再度爆发骚乱，约2000名信徒焚烧邻近建筑与前一晚已烧毁的车辆。一些人更闯入两公里外发展商办公楼大肆破坏。

事件造成一名马来族消防员消防员莫哈末阿迪遇袭伤重不治。一些极端组织就借此大做文章，号召攻击这所印度庙及其他非回教宗教场所。

阿育汉也说，马国目前有65名涉及伊国组织活动的公民还留在叙利亚，其中包括已表明有意回国的40名女性和孩童。他说，警方正在与国家安全理事会和内政部及政府海外机构等各相关方面讨论此事。他个人认为无论这些人曾做过什么事，当局都必须将他们带回国，因为他们都是马国公民，马国则是个负责任的国家。