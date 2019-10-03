美国将对欧盟飞机和工农产品征税

（早报讯）继世界贸易组织（WTO）周三（2日）批准美国向欧盟商品加征关税，美国宣布将于10月18日对欧盟（EU）的飞机征收10%关税，对其他工业产品及农产品征收25%关税。

世界贸易组织周三批准美国每年对价值75亿美元（约104亿新元）的欧盟产品课征关税，作为对欧盟向空中客车公司提供不合法补贴的反制措施。

美国贸易代表办公室同日宣布，美国计划对来自法国、德国、西班牙和英国的大型民用飞机征收10％关税。美方也有意对来自爱尔兰的威士忌、苏格兰威士忌、葡萄酒，橄榄，奶酪等一系列商品征收25％关税。一些来自欧洲各个国家的猪肉产品，黄油和酸奶也将受影响。

美国将皮革产品从其最初的提议加征税清单中删除，纪梵希（Givenchy）和路易威登（Louis Vuitton）等奢侈品牌目前不受征税影响。

华盛顿已要求世贸组织于10月14日举行会议，正式批准关税。官员说，这些关税将于10月18日生效。

美国消费者新闻与商业频道报道指出，美国与欧盟打响全面贸易战，损失将超过美中贸易战。

特朗普此前威胁称，将对欧洲产汽车和零部件最多征收25%关税。而欧盟对此回应称，若美国向欧盟投掷关税炸弹，欧盟将对200亿美元美国进口商品加征关税。

相关专家认为，美欧之间的贸易战将削弱美国跨国企业，减少上述企业能接触的市场范围，这将带来比美中贸易战更“可怕”的后果。