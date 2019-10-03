三星宣布终止在中国生产手机

韩国电子巨头三星电子（Samsung Group）宣布，由于中国手机市场竞争激烈，三星已经结束了在中国的手机生产。

据路透社报道，三星电子有限公司周三（10月2日）在一份声明中宣布，三星关闭了在中国最后一家电话工厂。三星的最后一家在华手机工厂位于广东惠州。

三星称作出这一“艰难决定”是为了提高效率，还称将继续在华销售。

三星在声明中写道，“我们依据市场需求制定全球生产策略，生产设备将被重新分配到其他全球生产基地。”

三星拒绝透露惠州工厂的产能或员工人数。

市场调查公司Counterpoint的调查数据显示，由于华为、小米等中国本土品牌的发展，三星在华市场份额已从2013年年中的15%降至今年第一季度的1%。

开普投资证券（Cape Investment & Securities）的分析师朴成俊（Park Sung-soon）说，“在中国，人们购买的廉价手机来自本地品牌，高端机则来自苹果和华为。三星恢复在华市场份额的希望很小。”

由于中国劳动力成本上升、经济增速放缓、以及中美贸易战的影响，许多大科技公司以及手机制造商也纷纷将生产转出中国。

索尼公司也于今年3月关闭了在中国的智能手机工厂，目前只在泰国生产智能手机 。

不过苹果仍在中国生产主要产品。