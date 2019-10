(早报讯)英国涂鸦大师班克斯(Banksy)一幅描绘黑猩猩主宰英国下议院的讽刺画作,周四(3日)在伦敦苏富比以990万英镑(约1686.6万新元)高价落槌。

这幅取名《权力下放的国会》(Devolved Parliament)的油画宽4.2米、高2.5米,是迄今所知班克斯最大幅的帆布画。拍卖价原本预估介于150万至200万英镑,最后以近五倍的价格成交。

去年10月5日,班克斯大闹拍卖场,其另一幅画作《气球女孩》在苏富比拍出86万英镑,没想到画作当场被画框内暗藏的碎纸装置搅碎,最后只剩下女孩手握的红色爱心气球。

班克斯的恶作剧让他声名大噪,《气球女孩》也改名为《垃圾桶里的爱》(Love is in the Bin),重生为一件新的艺术品。