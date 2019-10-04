澳总理莫里森呼应特朗普提倡的民族主义

（早报讯）澳大利亚总理莫里森表示，澳洲应该拒绝“不负责任的国际官僚主义”，呼应美国总统特朗普近期要求各国拥抱民族主义的号召。

路透社报道，莫里森4日在智库罗伊国际政策研究院（Lowy Institute for International Policy）演说表示：“我们应该避免对消极的全球主义做出任何反应，它试图强制性地施加一个经常定义不清、无国界的全球社区。”

莫里森说：“在我的领导之下，澳洲的国际参与将受到澳洲国家利益直接驱动。”

据报道，特朗普9月呼吁世界各国拥护民族主义，拒绝全球主义。他表示，明智的领导人会把自己的人民和国家放在首位。

莫里森上个月没参与联合国气候行动峰会，他当时在美国访问。虽然莫里森认同特朗普外交政策一个关键要素，但他坚称，澳洲不需要在美国和最大贸易伙伴中国之间做选择。

中国是澳洲铁矿砂、煤炭和农产品的主要消费国家，其採购量超过澳洲总出口三分之一。此外，每年有100多万名中国游客和学生前往澳洲旅游和求学。

但近年来，澳洲和中国双边关係趋于紧张，原因是坎培拉当局越来越担心北京在澳洲和太平洋地区相关活动。五名知情人士表示，澳洲情报机构认定在5月国会大选前，中国对澳洲国会和三大政党发动过网路攻击。中国一再否认发动这些攻击。

莫里森今天也重申了美国呼吁中国放弃“发展中国家”地位的观点，他说，“我们期许中国（履行）义务以反映更大的权力地位……支持全球合作的规则和机构必须反映现代世界。它不能被制定出来然后遭到遗忘。”