泰军控12反对党领导人和学者违反煽动叛乱法

（早报讯）泰国七个反对党上周举行讨论修宪的座谈会，泰国皇家军队指出席活动的反对党领导人违反煽动叛乱法，已向警方检举12名政党代表和学者，指控座谈会有影响国家安全的疑虑。

泰国南部近马来西亚边界的省府15年来暴力冲突不断，至今有约7000多人丧命。这个以回教族群为主的地区在100多年前被以佛教徒占多数的泰国占领。该地区的武装分子望可在地区拥有更大的自治权，但历届泰国政府都拒绝放弃任何在该地区权力。

据报道，泰国七个反对党9月28日在南部的巴丹尼府（Patani）举行座谈会，讨论修改宪法。12个在野党领袖和学者参与这场座谈会，约有100多人参与。

该研讨会由未来前进党党魁塔纳通（Thanathorn Juangroongruangkit）主持，与会者在活动上讨论了修改泰国军宪法来结束泰南暴力，以及转移某些权力的可能性。辩论活动全程在网上播出。

军方在座谈会后指塔纳通与出席活动的反对党领导人和学者触犯煽动叛乱罪。军方法律专家布林说：“部分辩论包含歪曲的事实，有可能导致王国混乱，公众反抗甚至国家动荡。”

布林指控这12人参与的这场讨论影响国家安全，也影响政府对南部边境的政策。不过巴丹尼警方尚未决定是否受理此案。

被控煽动叛乱罪的反对党领袖包括泰国最大反对党包括为泰党党主席宋蓬（Sompong Amornwiwat）及未来前进党党主席塔纳通、泰国民主联盟另四名领导人，以及几名学者。

泰国刑法116条规定，任何人如果用暴力或强迫行为改变法律、在群众之间引起纷扰可能会造成国家的动乱、煽动群众违反法律等，最高可处七年有期徒刑。